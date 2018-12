Fonte: milannews.it

Gennaro Gattuso, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così del momento attuale del Milan:" Non è il peggior momento da quando alleno questa squadra, a Verona e a Benevento sembravamo una banda musicale, senza voler offendere la banda musicale che ha dei grandissimi interpreti. Era dal 1986 che il Milan non segnava consecutivamente da 4 gare di campionato. Ci vuole poco per rivedere entusiasmo e vedere una squadra rinata".