© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso ha parlato di Luis Muriel, che in Spagna danno come molto vicino al Milan, ai microfoni di Sky dopo il successo contro la SPAL. Il tecnico non solo non nega, ma inquadra tatticamente il colombiano: "L'esterno lo può fare, bisogna fargli attaccare la porta, può fare la seconda punta ma anche la prima. Non so se l'abbiamo preso, ma ne abbiamo parlato".