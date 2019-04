Milan, Gattuso a cena con Mendes. Ipotesi Newcastle per Rino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è stata una cena a Milano tra il procuratore Jorge Mendes e l'allenatore rossonero Gennaro Gattuso. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che parla di un incontro dettato da un'amicizia di lunga data ma non solo. Gattuso infatti non è certo della conferma per la prossima stagione e quindi sta cominciando a guardarsi intorno, anche grazie all'aiuto del manager lusitano.

Ipotesi Newcastle United - Mendes non è il procuratore di Gattuso, ma ha ascoltato il tecnico rossonero che ha un rapporto con Leonardo sempre sul filo del rasoio, nonostante le dichiarazioni di facciata. In questo confronto è emersa la possibilità che - qualora non venisse confermato al Milan - Gattuso potrebbe proseguire la sua carriera al Newcastle United. La dirigenza dei magpies sta trattando il rinnovo del contratto di Rafa Benitez, ma non senza difficoltà. E Rino è una possibilità per il futuro del club inglese.