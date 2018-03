Milan, Gattuso: "A Londra non faremo una gita. Ora avanti così"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata a Genova, Gennaro Gattuso a Milan TV ha detto: "Ero preoccupato oggi perché non perdevamo da troppo tempo, ed il sapore della sconfitta lo abbiamo evitato. Avremmo potuto perdere perché il Genoa ci ha messo in difficoltà ma mi è piaciuto come abbiamo tenuto il campo. C'è da continuare così. I 7/8 minuti di inizio secondo tempo sono stati brutti, sembrava che avessimo paura, poi siamo usciti bene alla distanza e anche oggi a livello fisico siamo andati fino in fondo. Ora guardiamo in avanti".

Sul match di Europa League?

"Quando si indossa la maglia del Milan c'è da rispettarla. È gloriosa. Giovedì abbiamo preso una bella legnata ma sarà una gara tosta, non andiamo a Londra per fare la pasquetta. Abbiamo capito di non poterci permettere reparti sfilacciati tra i reparti".

Su Borini...

"Quando lo chiamiamo tappabuchi si offende ma può giocare ovunque, sono sicuro che possa fare anche il portiere per noi. Ieri siamo stati 3 ore a spiegargli i movimenti di cui abbiamo bisogno".

La prova di Kalinic?

"Nikola è di grandissimo livello, si muove in un modo incredibile. Dobbiamo stargli vicino, non deve fasciarsi la testa perché ancora è lunga e c'è tutto il tempo per tornare a segnare. Il 4-4-2 è un segnale di quanto il reparto offensivo stia lavorando bene".

14 giocatori diversi in gol...

"In questo momento c'è da volare bassi e tranquilli. André poi è un ragazzo che lavora sempre e spesso si allena anche troppo quando gli diciamo di riposare. Non lo scopro io, gioca nel Portogallo e ora serve continuità".