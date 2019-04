Milan, Gattuso a rischio: spunta l'ipotesi Di Francesco

Domenica lo scontro decisivo con il Torino, la posizione Champions del Milan traballa dopo i recenti risultati in campionato. Sarà uno scontro diretto per la quarta piazza, e soprattutto sarà un altro test per Gennaro Gattuso che nelle ultime ore ha ricevuto tante critiche dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio. Ma più che il risultato, non convince il gioco e l'atteggiamento della sua squadra, apparsa spaesata e in difficoltà nell'ultimo mese. Una formazione involuta rispetto al periodo positivo di gennaio e febbraio, soprattutto l'aspetto della personalità. Gattuso è finito nel mirino della critica e ieri ha avuto un colloquio con Leonardo e Maldini a Milanello, per cercare di uscire dalla crisi in cui è sprofondata la squadra. La posizione del tecnico è in bilico e difficilmente sarà confermato per la prossima stagione. Tra le varie ipotesi è spuntato il nome di Eusebio Di Francesco come successore. Nulla di definito, ma l'ex mister della Roma è finito nella lista di Leonardo e ha avuto un primo contatto tramite intermediari. Non è la scelta principale ma piace al Milan per la proposta di gioco offerta nelle sue esperienze al Sassuolo e alla Roma prima dell'esonero. Un nome che però sembra non scaldare il cuore dei tifosi milanisti.