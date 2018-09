Milan, Gattuso a Sassuolo prova a scacciare il fantasma di Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Non posso pensare al fantasma di Conte, sono dipendente del Milan e devo fare il mio lavoro, sono il primo responsabile”. Gennaro Gattuso prova a scacciare il fantasma di Antonio Conte, tornato d’attualità dopo i risultati negativi ottenuti dal Milan in quest’avvio di campionato. L’allenatore calabrese però sente la fiducia del gruppo e della società: “Se non arrivano i risultati è la società che prenderà provvedimenti. Ma devo lavorare con grande professionalità e impegno, sento la fiducia dell’ambiente”. Tutto il club comunque sta cercando di uscire da questo momento delicato e la presenza dei dirigenti a Empoli e a Milanello è servito per ribadire la fiducia nei confronti di Gattuso: “Avere la società a stretto contatto ci ha fatto molto piacere, questo può farci solo bene, è un momento in cui dobbiamo andare alla ricerca non di tristezza ma di tranquillità”, ha specificato Ringhio.

A Sassuolo il Milan sarà in emergenza a causa dei problemi fisici che hanno fermato gli attaccanti: “Non mi piace parlare di sfiga”, ma senza Higuain, Borini e Cutrone, l’allenatore pensa a soluzioni alternative per fermare gli uomini di De Zerbi: “Il Sassuolo quest'anno darà filo da torcere a tanti, sarà in alto in classifica. Se cambia 9 su 11 e vince a Ferrara vuol dire che sono in salute. Abbiamo visto i video e stanno bene”, ha dichiarato in conferenza. Poi Rino analizza il problema del Milan, da risolvere con urgenza per non perdere altri punti per strada: “Dobbiamo riuscire a non subire e a non prendere gol. Non chiudiamo mai le partite, è questo un aspetto che devo migliorare".