© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha analizzato il pareggio contro il Parma ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, loro si sono chiusi bene e non trovavamo spazio. Non è stata una grandissima prestazione, siamo stati bravi a trovare il vantaggio. Poi loro hanno pareggiato su questa punizione. Ci teniamo questo punto".

Come valuti il Parma? "È una squadra con caratteristiche ben precise. Si difendono con cinque uomini, poi quando hanno la palla formano due linee da quattro. A tratti hanno avuto più rabbia di noi".

È difficile insegnare ai giocatori quel pizzico di furbizia. "Allora forse hai sbagliato quando hai detto che sono un bravo allenatore visto che non riesco a far capire queste cose. Sul fallo potevamo fare qualcosa in più. A me piace dire le cose come stanno, inutile dire cose diverse. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, poi siamo stati sfortunati anche sul fuorigioco di Piatek, era oltre di pochissimo".