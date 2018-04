Milan, Gattuso: "Abbiamo creato molto. Benevento? Rimarrà nella storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Bologna (1-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:

Quanto era vitale tornare alla vittoria dopo un mese e mezzo?

"Una partita difficile, venivamo da otto-nove giorni movimentati. Abbiamo lavorato, ci abbiamo messo la faccia. CI siamo assunti le responsabilità. Non era facile venire qua e creare molto come abbiamo fatto oggi. Ci teniamo la vittoria, questa è una squadra che quando gioca e palleggia può fare male a tutti".

Non sembra essere rilassato.

"La parola rilassamento non so dove sta di casa. Vivo la mia vita con questo modo di fare. Sono contento, ma sono anche arrabbiato. Per vent'anni non ho fatto il pescatore, sono del mestiere so come vanno le cose. Tante volte quando vieni giudicato, sia in bene che in male, c’è troppa fretta. Fa parte del gioco, andiamo avanti".

La vittoria ha cancellato la partita contro il Benevento?

"La figuraccia rimarrà nei libri di storia, quando perdi partite in quel modo non basta una vittoria. È una macchia che ci porteremo dietro, ma bisogna capire che tipo di squadra sto allenando. Hanno una media di 23-24 anni, ma se l’anno prossimo riusciamo ad inserire qualche elemento avrà un futuro. Quando hai giocatori giovani il percorso è lungo".

Sabato c’è Milan-Verona: come la affronterete?

"Anche lì abbiamo scritto una pagina non bellissima. Noi le motivazioni ce le abbiamo, ma dopo l'uscita dalla corsa Champions mi sono sentito dire che non avevamo nessun obiettivo. Non è vero, ci stiamo giocando l'Europa League, la finale di Coppa Italia, sabato abbiamo una partita dove dobbiamo riscattarci. Se uno va alla ricerca di motivazioni ce ne sono moltissime".

Vi manca un bomber da 15 gol?

"Anche oggi dobbiamo andare ad analizzare quante occasioni abbiamo avuto. È un dato di fatto, ci manca un bomber da 10 15 gol, ci manca il gol dei nostri attaccanti. La cosa importante è essere più cattivi e feroci. Manca questo, ma quando una squadra come la nostra crea tanto sono contento".