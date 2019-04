Milan, Gattuso: "Abbiamo giocato bene con le due punte, rigore netto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro la Lazio, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Penso che non sia stato solo un Milan da battaglia, contro la Lazio che ha una grande fisicità la battaglia ci stava ma la squadra ha espresso un gran gioco, la vittoria è stata sofferta ma lo sapevamo perché abbiamo affrontato una grande squadra. La differenza l'hanno fatta Suso e Calhanoglu, quando abbiamo messo i due giocatori in attacco li abbiamo messi in difficoltà prima li stavamo facendo il solletico. Finale in parapiglia? Non è successo nulla, io sugli arbitri non parlo mai, oggi Rocchi ha tenuto bene la partita, io pensavo che il primo rigore c'era ma rivendendolo non c'era, il secondo è netto, quello richiesto della Lazio prima poteva starci un fallo ma io parlo sempre della partita non degli arbitri. Piatek in calo? Ha riposato poco, ha giocato tanto e fatto tantissimi gol, è normale che stia facendo fatica, con lui bisogna fare bene la manovra, quando becca difensori forti fisicamente fa fatica, ma ha fatto più di 30 partite, ci può stare che adesso non sia al massimo. Sul cambio di modulo? Nel primo tempo abbiamo trovato tantissime volte Suso, dopo quando si è messo lì abbiamo creato difficoltà alla Lazio, sono stati bravi tutti i ragazzi, stiamo provando diversi moduli, oggi con le due mezze punte ci è andata bene".