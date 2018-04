Milan, Gattuso: "Abbiamo rischiato di perdere da polli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Radio Rai al termine del match pareggiato dal Milan in casa del Torino: "Champions League? Pensiamo al treno Europa League, che è diventato affollato. La cosa che mi fa arrabbiare di più è la sensazione di avere le partite in mano e poi rischiare di perderle da polli. Il Torino ci ha messo sotto negli ultimi minuti, dobbiamo migliorare su questo. Negli ultimi metri sicuramente possiamo fare molto meglio, quando cambi per vincerla poi rischi anche di perderla. I prossimi turni? Il Benevento anche se perde esprime un buon calcio. Ora è importante per noi vincere, anche per arrivare alla finale del 9 maggio con una condizione migliore. Partite facili in Italia non ce ne sono".