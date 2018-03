Milan, Gattuso: "Abbiamo tenuto bene il campo. Silva non lo invento io"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha così commentato a Sky Sport la vittoria in extremis ottenuta dai suoi sul campo del Genoa: "Oggi c'era grande preoccupazione, venivamo da due mesi e mezzo senza sconfitte. Con l'Arsenal abbiamo sofferto l'avversario e sbagliato qualcosa. Oggi la squadra ha tenuto bene il campo fino al 95', non era una questione fisica. Complimenti al Genoa, oggi potevamo anche perdere. La squadra tecnicamente mi è piaciuta molto, anche se non vedo sotto rete la cattiveria per buttare giù la porta. Silva? Non lo invento io, gioca in Nazionale portoghese, è una grande Nazionale. E' stato pagato tantissimo. E' giovane e deve abituarsi a questo campionato. Bisogna dirgli sempre basta perché lavora sempre, sta ore in palestra e ore a calciare e provare i movimenti. Bisogna assecondarlo, ha grande passione e voglia, può fare molto bene. Cambio modulo? Volevamo provarla a vincere. Non è la prima volta che mi metto 4-4-2, è la quarta/quinta volta. Anche con l'Asenal l'avevamo fatto alla fine. Bisogna anche sfruttare gli attaccanti, quando me lo sento e quando la squadra deve provare a portare a casa la vittoria a tutti i costi".