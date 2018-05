Milan, Gattuso: “Non siamo qui a giudicare Gigio. Abbiamo perso tutti”

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juventus ha risposto anche alle domande sul portiere Gianluigi Donnarumma autore di due gravi errori in occasione del secondo e del terzo gol dei bianconeri: “In questo momento non riesco a dare spiegazioni, tutti abbiamo commessi degli errori e oggi non siamo qui a giudicare Donnarumma. Oggi abbiamo perso tutti".