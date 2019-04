Milan, Gattuso: "Alla Juve non servono aiuti, noi guardiamo avanti alla Lazio"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo la sconfitta subita in casa della Juventus, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "E' stata una gara equilibrata, dopo si può parlare degli episodi ma quelli che ci hanno condannato sono stati i nostri due errori, dobbiamo ripartire dalle cose positive di oggi, con la Lazio ci giocheremo le nostre possibilità di Champions, il rammarico c'è ma la squadra è viva, ha fatto quello che doveva fare, mi è piaciuta ma dopo dobbiamo analizzare quello che abbiamo fatto bene e non ci possiamo permettere di regalare quello che abbiamo regalato ad una squadra così forte. La Juve abbina tecnica e forza fisica, quando non hanno voglia di giocare la buttano su Mandzukic, che sembra che gioca al parco con i ragazzi, non hanno solo forza fisica negli ultimi 20 metri, hanno grande qualità e non è un caso che negli ultimi in Italia fanno la differenza. Oggi abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, tante volte il nostro modulo diventava un 4-2-3-1, il gol è arrivato su quella pressione sul vertice basso, loro poi hanno cambiato e si sono messi sul 4-4-2 ed è stato più facile per noi. C'è molto rammarico ripeto ma bisogna guadare avanti. Ora abbiamo il dovere di provarci, negli ultimi 25 giorni c'eravamo smarriti a livello caratteriale e di gioco, questa gara ci deve dare speranza, la squadra è viva. Episodi arbitrali? Non mi piace parlarne, è più forte di me, credo fortemente alla buona fede, poi è normale che mi viene a pensare male quando vedo certe cose, ma non ce la faccio a parlarne. La Juve non ha bisogna di aiuti, vince anche senza sudare, gli basta accelerare un attimo per vincere".