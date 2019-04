Milan, Gattuso ammette tutte le sue colpe sulla gestione della squadra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Sono deluso da me stesso perché non sono riuscito ad entrare nella testa dei giocatori”. Le parole senza filtra alcuno da parte di Gennaro Gattuso in conferenza stampa, l’ammissione di colpe sulla difficoltà di gestione del gruppo nel momento chiave della stagione. “Non sono deluso da loro, ma da me stesso perché non riesco a fare qualcosa di diverso”, insomma l’ammissione di limiti anche nel cambiare rotta quando le cose non vanno per il verso giusto. “Un allenatore deve essere bravo a trasferire quello che pensa”, la chiara e netta autocritica di Gattuso che però non vuole gettare totalmente la spugna perché stasera a Torino c’è una sfida fondamentale contro i granata. “Giocheremo per la maglia, la carriera dei giocatori e tutto l'universo Milan. Ci stiamo giocando tanto, veniamo da un momento negativo e sono giuste le critiche che stiamo ricevendo. Il Milan può difendere il quarto posto? Guardandomi le ultime gare direi di no, ma il calcio è strano. In questo momento dobbiamo andare alla ricerca di lucidità e tranquillità, ragionando da squadra. Facciamo di tutto per stare uniti, poi vedremo i giudizi a fine stagione. Chiudiamoci a riccio e facciamo il nostro dovere". Contro il Torino sarà un vero e proprio spareggio perché la formazione di Mazzarri con un successo aggancerebbe proprio il Milan in classifica, mentre con un ko abbandonerebbe la corsa all’Europa che conta, dunque entrambe le squadre dovrebbero giocare per cercare il successo. Gattuso tornerà al 433 e potrebbe puntare sull’estro e imprevedibilità di Lucas Paquetà a centrocampo, tornato a disposizione già da una settimana ma non ancora utilizzato da Gattuso. "Non può salvare tutti da solo, deve essere accompagnato dalla squadra. È un giocatore che ci ha dato una grandissima mano, ma ha bisogno del collettivo". La novità più importante riguarderebbe l'esclusione di Piatek dall'undici iniziale a favore di Patrick Cutrone.