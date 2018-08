Milan, Gattuso: "André Silva ha voluto la cessione a tutti i costi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big-match del San Paolo, dove i rossoneri esordiranno in campionato. Queste le sue parole relative alla cessione di André Silva, protagonista di un ottimo inizio di stagione in Liga, e all'impatto che potrà avere Gonzalo Higuain sull'attacco del Diavolo: "Non volevamo venderlo, è voluto andare via lui a tutti i costi, e quando un giocatore chiede di andar via è giusto che vada. Per l'età che ha, è un elemento importante. L'anno scorso abbiamo sbagliato tanti gol, speriamo non succeda a Higuain. Solo con lui non possiamo vincere, è uno dei dieci giocatori più forti al mondo e anche i suoi compagni lo notano, ma dobbiamo essere una squadra e metterlo nelle condizioni di fare tanti gol".