Milan, Gattuso: "Bakayoko? Voglio chiuderla nello spogliatoio, non in tv"

Al termine del match contro il Bologna, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono punti importanti perchè stamattina eravamo sesti, ora siamo a tre punti dalla Champions. Sapevamo la difficoltà che potevamo avere perché arriviamo da un momento sia mentale che fisico non brillantissimo. E' stata una vittoria fondamentale, si sapeva che oggi c'era da soffrire. In questi cinque giorni negli occhi dei giocatori c'era tanta rabbia nei miei confronti perchè ho preso una decisione dura e ho detto di rivedere in campo quella rabbia. E' vero che siamo stati scolastici ma chi ha giocato a calcio sa che in questi momenti è meglio non fare cose difficili".

Confronto con la squadra e uno dei leader è stato José Mauri. Questo il motivo del suo ingresso?

"I problemi che succedono sono affari nostri e ce li vediamo nel nostro spogliatoi. Io avevo detto a Bakayoko di scaldarsi, lui ha messo qualche tempo in più e ho scelto José Mauri perchè in questo momento la priorità non è Gattuso. Io ho 27 giocatori, indossiamo una maglia gloriosa e bisogna fare le cose giuste ed essere obiettivi, onesti e coerenti in tutto quello che si fa. Ho aspettato sette, otto minuti ancora non si era messo i parastinchi e ho fatto questa scelta. Nella mia carriera poi ho mandato a quel paese tanti miei allenatori ma poi finiva là, con rispetto e guardandosi negli occhi. Il mio obiettivo è portare più avanti possibile questa società gloriosa, di avere il rispetto di tutti i miei giocatori e metterli in condizione di farli esprimere al meglio".

Non è mancato un po' di rispetto in Bakayoko nei compagni in settimana e nei tuoi confronti oggi?

"A me possono dire di tutto. L'importante è che non si manchi di rispetto a tutto lo spogliatoio. Dopo sono cose nostre. Siamo usciti con le ossa rotte dal derby con una polemica e in questo momento dobbiamo spendere le nostre energie sulla priorità che è scendere in campo. Poi daremo i voti come a scuola e vedremo chi si è comportato bene e chi si è comportato male. Ora priorità al gioco del calcio. Tutti possono mandarmi a quel paese poi quando siamo chiusi in una stanzina vediamo".

Toni più alti rispetto a quella volta nel derby del 2009 con Seedorf?

"Lo so che è il vostro mestiere. Vado oltre perchè voglio chiuderla nello spogliatoio, voglio parlare con la lingua che piace a me, qua in tv non si può. Ora pensiamo alla vittoria, non dobbiamo perdere energie su altre robe".

Il rosso a Paquetà?

"Mi infastidisce ma è la gioventù. Fa parte dell'essere giovani e puoi commettere questi errori. Mi dà fastidio e in questo momento dobbiamo migliorare questo aspetto".

Fiorentina-Milan partita cardine?

"Dobbiamo pensare a noi e recuperare energie. Ci sono stati diversi giocatori con i crampi. Recuperiamo le energie e poi andiamo a giocarci questa partita. Quest'anno si sono fatte tante chiacchiere, vediamo la nostra rosa è da grande squadra. Sono stato il primo ad alzare l'asticella, ma io penso che questa squadra sta dando tutto. Non attraversiamo un momento brillantissimo, ma va bene".

Rosa non adatta alla Champions?

"Lo lascio dire a voi. Per l'età e per tutto quello che abbiamo vissuto da luglio ad oggi: gli infortuni, il passaggio di società. Non è buttare le mani avanti, sapete come sono critico e come la penso. Facciamo i complimenti ai 51mila di San Siro che potevano fischiare e invece ci hanno sostenuto".

Si può diventare giocatori del Milan se non si nasce giocatori del Milan?

"Si può migliorare in personalità perchè a tratti questa squadra ha dimostrato di giocare un buon calcio. Ci vuole passione dentro, voglia di mettersi a disposizione. Se non c’è questo è giusto che vai a giocare al parco con gli amici. Io sono la dimostrazione di questo: mi allenavo da solo perché avevo il fuoco dentro e sono migliorato perchè nel calcio si può migliorare fino all'ultimo giorno che giochi. Abbiamo fatto tanti miglioramenti sul piano tecnico. E' da troppo tempo che parliamo di altre cose, in questo momento dobbiamo cercare tranquillità e pensare al calcio".