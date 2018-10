Milan, Gattuso: "Battuta una squadra di un maestro. Ringrazio i tifosi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Al termine Milan-Sampdoria, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Oggi abbiamo battuto la squadra di un maestro, che ci ha messo in grande difficoltà. ho visto carattere, impegno e anche sotto 1-2 non avevamo paura di giocare. Andare sotto, per quello che abbiamo passato in questa settimana, non era facile, ringrazio tutti i miei ragazzi. Ora recuperiamo energie per mercoledì che sarà ancora più importante anche se in questi giorni stiamo subendo tanti infortuni".

Le sensazioni sul modulo: "Riduttivo parlare solo di modulo. Il calcio è bello perché tanti pensano che oggi si difendeva in un certo modo e invece non è così. Oggi avevamo Suso che faceva la mezzala in fase difensiva, lo stesso lavoro di Laxalt. Dopo l'1-1 ci ha messo in difficoltà Saponara perché ci imbucava sempre, poi faticavamo e loro palleggiavano bene. C'è ancora tanto da migliorare in fase difensiva ma ancora di più in fase d'attacco, però oggi ci sta tutto perché la Sampdoria è molto forte e noi sentiamo sempre una grande pressione. Giochiamo gara su gara e poi vedremo, siamo ancora sulla giostra con troppi alti e bassi però siamo ancora vivi e con grande spinta caratteriale. Un buon segnale, ma ora pensiamo già a mercoledì che è troppo importante".

L'importanza di Suso, o segna o fa assist: "Non mi piace parlare dei singoli. Elogiamo le sventagliate di Rodríguez di 60 metri, o tutti gli altri ragazzi che mettono qualità sempre. Io li ringrazio per tutto quello che fanno per me. Cerchiamo di essere più stabili, però siamo anche capaci di fare 3 gol alla Sampdoria che in tutto il campionato ne aveva subiti 4".



La svolta? "Non lo so, ci vogliono altre sette prestazioni così per darti la conferma. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo, stare sereni e voglio ringraziare il pubblico che non ha fischiato quando eravamo sotto e poi ci ha sostenuti. Tanto lo sappiamo già da noi quando facciamo c****e, è inutile che fischino. Tanto poi il faccione lo mettiamo sempre dopo la gara. Se dopo la partita ci meritiamo i fischi, allora sono d'accordo. Ma prima cantiamo e incoraggiamo la squadra, non prima o a partita in corso"