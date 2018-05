Milan, Gattuso: "Biglia nelle ultime 2 settimane ha fatto cose disumane"

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso s'è così espresso sul recupero di Lucas Biglia: "L'argentino deve rappresentare un valore aggiunto per quello che ha fatto in questi 15 giorni, ha fatto cose disumane dalle 8 di mattina fino alle 19 sul pezzo per provare a tornare. Oggi il Milan deve andare alla ricerca di questi giocatori e atleti. Sicuramente non è al massimo, se prende un botta può farsi male in modo molto più grave, ma tutti devono apprezzare un uomo così perché ha fatto un gesto incredibile".

Clicca qui per la conferenza stampa completa di Gattuso.