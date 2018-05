Milan, Gattuso: "Biglia pazzo scatenato, ma non ce la fa a recuperare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è parlato anche di Lucas Biglia nella conferenza stampa di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, che oggi ha presentato così: “Ad avercene di giocatori come lui. E' un professionista, è un pazzo scatenato perché stringe i denti e vuole mettersi a disposizione, vuole sempre stare vicino alla squadra. Per me è fondamentale, però vederlo fa ridere perché è ancora storto quando corre. Non ce la faremo a recuperarlo, siamo ancora distanti. E' inutile rischiarlo, le sue prestazioni non sono state perfette ma ha grande mentalità".