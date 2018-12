Milan, Gattuso: "Bravi a tenere alta la concentrazione per tutto il match"

© foto di PHOTOVIEWS

Dopo il match contro il Parma, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati bravi a tenere la concentrazione per tutti i 96 minuti. Penso che la squadra abbia dimostrato carattere e concentrazione. Il Parma sa difendere bene e poi ha delle schegge davanti. Noi abbiamo saputo subito reagire, è stata una vittoria fondamentale”.

Milan molto attento?

“La squadra secondo me ha sviluppato bene. Poi è vero che sul 2-1 abbiamo sbagliato tantissimo, però la squadra mi è piaciuta. E’ vero che abbiamo sbagliato tanto ma il Parma ti porta a giocare questo tipo di calcio. Loro sono una squadra ben messa in campo, complimenti a D’Aversa”.

L’ingresso di Borini ha cambiato ritmo?

“Non lo so se ha cambiato ritmo. Con Borini avevamo più presenza in area. E’ merito della squadra, non solo suo”.

Cutrone e la rinascita di Bakayoko.

“Sono contento per Cutrone. Sentivo troppi luoghi comuni che quando gioca dall’inizio non segna. Nelle ultime due gare ha messo a tacere queste chiacchiere. Ha veemenza, voglia, a volte fa delle robe impensabili, ti sorprende sempre. Ha grandi margini di miglioramento, lo farà e ci metterà tanta passione per migliorare gli aspetti negativi. Sono contento per Bakayoko ma sapevamo cosa ci poteva dare. Sicuramente all’inizio ha fatto un po’ di fatica, ora si sta dimostrando un giocatore fondamentale per noi. Anche Mauri mi è piaciuto, dobbiamo continuare così. C’è bisogno di tutti”.

I gol di Cutrone sono un problema in più per Higuain?

“Higuain non sarà mai un problema. Deve risolvere gli acciacchi a livello fisico e ci deve dare qualità. Noi ce lo teniamo ben stretto e noi dobbiamo metterlo in condizioni di far bene”.

La classifica è buona.

“In questo momento non mi fa nessun effetto perchè mancano tante partite. Dobbiamo recuperare giocatori nella zona centrale. Sono contento che abbiamo scoperto un giocatore importante come Abate che gioca in un ruolo non suo. Ora bisogna recuperare energie senza pensare alla classifica”.

Superato l’ostacolo 12.30 dopo aver giocato giovedìì.

“Io non volevo fare nessuna polemica, volevo solo dire che tante volte ci vogliono più di 48 per far recuperare i giocatori e sono consapevole che giocare a quest’ora è più facile perchè abbiamo avuto 12mila persone in più allo stadio e riempire gli stati è un bel vedere. Non volevo fare nessuna polemica. Ieri pomeriggio ho saputo che è cambiato il regolamento. Potevo pensarci prima di aprire la bocca”.

L’episodio del rigore.

“Io non l’ho visto. Non me n’ero accorto. Rivedendolo ci può stare. Io la penso come Pioli: tante volte bisogna decidere se darli quei rigori o meno”.