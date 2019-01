Milan, Gattuso: "Bravi in difesa. Piatek? Cecchino, ha inventato un gol"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gennao Gattuso, allenatore del Milan, dopo la vittoria contro il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "I complimenti vanno tutti ai ragazzi. Abbiamo giocato contro un grandissimo Napoli, difendendoci molto bene, poi abbiamo creato i presupposti per vincerla con la qualità di Paquetà e Piatek. Il secondo gol se l'è inventato. Piatek è uno che quando arriva negli ultimi venti metri è un cecchino. Ci sta dando una grande mano, ma dobbiamo fare i complimenti a tutti. Dobbiamo lavorare da squadra. In questo momento siamo più solidi, lavoriamo tutti dietro la linea della palla. Paquetà dà qualità, Piatek ha fatto grandissime cose, bravo anche Castillejo. E' la squadra che è cresciuta e se sta bene può fare questo ed altro".

L'avevi immaginata così la partita? "Il Napoli è una squadra che ti fa abbassare perché costruisce con i centrali di centrocampo e difesa e i terzini diventano ali. E' una squadra che ti crea difficoltà, devi essere bravo a chiudere la linea dei passaggi perché loro provano sempre a penetrare. In fase difensiva abbiamo fatto una grandissima partita".

Quando hai deciso i cambi degli esterni? "Bisogna avere freschezza sulle fasce contro il Napoli perché bisogna andare sempre a raddoppio. Laxalt era tanto che non giocava, non ha fatto una gran stagione e oggi era l'occasione giusta per far bene. Avevamo bisogno di freschezza fisica".

Bakayoko vi ha fatto crescere. "E' un vertice basso un po' atipico nel calcio moderno, perché tante volte non ribalta l'azione a livello balistico, ma ti salta sempre e ti dà superiorità numerica perché è forte fisicamente. In fase di interdizione ha imparato tanto, prima sbagliava la posizione, ora invece lavora da tergicristallo. Per noi è un giocatore importante".

Con che stato d'animo vedrà Inter-Lazio? "No, io guardo la Roma, perché devo preparare la partita con loro. Penso a guardare la Roma".

Piatek e Cutrone insieme? "Abbiamo provato a giocare con due attaccanti, ma le due linee da quattro non mi piacciono. In Italia a tante squadre piace palleggiare ed imbucare e così c'è poca copertura. Avendo il vertice basso sei più coperto, non hai palla scoperta. Preferisco avere una squadra più equilibrata".