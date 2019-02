Milan, Gattuso: "Buon momento. La Lazio è una realtà del calcio italiano"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Milan TV alla vigilia della sfida contro la Lazio: " In questo momento sembra tutto facile, stanno arrivando i risultati, ma la strada è lunga. I complimenti vanno fatti ai miei ragazzi. Io sto dando sicuramente meno di quello che stanno dando loro".

Sui vent'anni di Donnarumma: "Gli ho fatto gli auguri, ha cambiato prefisso. Compie vent'anni, adulto è una parola grossa. Più di 150 presenze con la maglia del Milan sono qualcosa di incredibile per uno con un'età così giovane. Ci vuole voglia e passione. Questo è un lavoro in cui si può migliorare fino all'ultimo giorno in cui si scende in campo. Lui l'ha capito, a livello mentale è cresciuto tanto. Deve continuare su questa strada".

Sulla Lazio: "Veniamo da un momento brillante, è vero, ma domani ci giochiamo il primo tempo della semifinale. Dobbiamo giocarla con grande umiltà. La Lazio è diventata una realtà del calcio italiano da qualche anno a questa parte ed esprime un buon calcio".

Su Biglia: "Sta bene, si allena con continuità con noi. Ha avuto un infortunio grave ed è un giocatore molto importante per noi. Bakayoko e gli altri centrocampisti stanno giocando in un modo incredibile, ma lui dev'essere un valore aggiunto. È importante che si faccia trovare pronto, ci deve dare qualcosa anche quando parte dalla panchina. È un leader importante".

Su Bakayoko che l'ha descritto come un padre: "Bisogna riuscire ad andare tutti nella stessa direzione. Qualche muso lungo perché pensa di giocare dal primo minuto, ci sta. Se c'è bisogno di fare una chiacchiera o stare vicino ai giocatori lo faccio volentieri".

Su Paquetà che dovrebbe essere convocato nel Brasile: "Se lo merita, era già nel giro della nazionale da prima che arrivasse al Milan. Abbina quantità a qualità e sicuramente ci può stare nella nazionale brasiliana".

Sul gol di Kessie all'Empoli: "Finalmente, almeno non ha fatto piangere il pallone (sorride, ndr). Al di là delle battute Franck è un giocatore che a livello di dinamismo, di inserimenti e di come fa girare la squadra ci sta dando tanto. Ben vengano le giocate di qualità, che ha e che prova in allenamento. Per la mole di lavoro che fa è normale che possa sbagliare qualcosa, ma sono molto contento".