Milan, Gattuso: "Buona partita, mi brucia il culo se penso al terzo gol"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Deluso, ma contento dalla prestazione del suo Milan. È così che Gennaro Gattuso analizza il 3-1 subito all’Emirates contro l’Arsenal: "Abbiamo fatto una buonissima partita. La qualificazione ce la siamo giocata a San Siro, col primo tempo che abbiamo fatto. È il percorso che dobbiamo fare: questa squadra ha buoni giovani, che devono crescere. Non ci deve deprimere, ma c'è un po' di rammarico: non ci sono quattro gol di differenza con l'Arsenal. Meglio oggi che a San Siro".

Si è alzata l’asticella?

"Sono arrabbiato per due cose. Non voglio sentire parlare di cosa sarebbe potuto succedere. La cosa che mi ha fatto più arrabbiare è che questa squadra non può mollare di una virgola. A me brucia il culo, fra dieci anni si andrà a vedere il risultato e si vedrà Arsenal 3 Milan 1. Non vanno presi gol facili: quello che mi ha dato più fastidio è stato il terzo".