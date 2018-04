Milan, Gattuso: "Buonissima partita, siamo sulla strada giusta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Napoli (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Buon pareggio per il Milan?

"Siamo contenti, sapevamo che dovevamo concedere qualcosa. Abbiamo palleggiato bene. Ci deve far riflerttere, siamo sulla strada giusta. Siamo giovani, ma sono contento per come l’abbiamo interpretata. Potevamo vincere, potevamo perdere. Ma mi è piaciuta la squadra come ha giocato".

Cosa è successo nel finale?

"Ho dato da giocatore, mi piacevano queste robe qua. Ora devo dare il buon esempio".

Come commenta la prestazione di Donnarumma?

"Oltre la parata, mi è piaciuto come ha gestito. Ha giocato con grande tranquillità. Tante volte deve alzare l’asticella, ogggi ha fatto una partita molto bella a livello tecnico".

Davanti il punto dolente?

"Questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, a Kalinic gli abbiamo chiesto un lavoro sporco. Dobbiamo subire meno gli avversari. Abbiamo giocato con grande personalità, dietro avevamo una coppia inedita. Oggi tutta la linea si è comportata bene, siamo stati bravi. Mi è piaciuta molto la prestazione dei ragazzi".

Avete fatto bene entrambe le fasi.

"Sì, la squadra ha giocato bene. A parte in alcune occasioni, dove ci siamo fatti fregare, abbiamo giocato bene".

Chi guardate in classifica?

"Guardiamo chi è più vicino. Finché la matematica non ci condanna andiamo avanti. Oggi la cosa più importante è dare un gioco e una mentalità, dopo vedremo dove arriveremo. Quest'anno abbiamo fatto un bel filotto, siamo ancora un po' lontani ma possiamo giocarcela. Prepariamo le partite con grande umiltà, serve qualcosa in più. Già non perdere con queste squadre è molto importante".

Che ne pensa di Reina e Callejon che potrebbero giocare con il Milan nella prossima stagione?

"Risponder se arriveranno, il resto è buffa e chiacchiere. Al momento posso parlare bene solo dei miei. Mi tengo i miei, sono i più forti giocatori al mondo" .

Cosa c'era scritto sul biglietto per Biglia?

"C'era scritto che erano cambiate le marcature e di dare una svegliata a tutta la difesa".

Pareggio che chiude il campionato?

"Io penso a casa mia. Già faccio fatica. Se oggi la Juve vince, va a sei punti. Ma c'è lo scontro diretto. Per come sono abituati loro, diventa difficile per il Napoli".