© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna: “Il confronto con la dirigenza? È diverso dire che l'allenatore è mollo rispetto ad un ambiente in difficoltà. È un dato di fatto, facciamo fatica, ma io non sono dimesso. Dobbiamo dirci le cose in faccia, invece tante volte per non fare polemiche siamo rimasti zitti. Se un atteggiamento sbagliato non va, bisogna segnalarlo. Il rancore lo porti qualche giorno e poi finisce, noi invece abbiamo sbagliato tutto questo nelle ultime settimane. Diciamo le cose, poi passano sempre. Anche la storia del rapporto con Leonardo e Maldini, basta scrivere certe cose. C'è un rapporto professionale e personale, a livello umano c'è rispetto e confronti giornalieri nei quali ci diciamo tutto. A me la società non ha mai detto nulla che me ne andrò, quindi sono robe che scrive la stampa, non so a che pro. A me interessa solo portare in alto il Milan, poi il resto delle cose che leggo sono assurda. Ma con Leonardo e Maldini c'è assoluto rispetto".