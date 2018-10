Milan, Gattuso: "Caldara fuori per almeno un paio di mesi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso commenta ai microfoni di Sky il successo ottenuto con la Sampdoria: "Voglio chiedere scusa per il mio comportamento nel finale di gara. C'è sempre tensione. Faccio l'allenatore e vivo di risultati. La tensione ci sta perché fa parte del lavoro. Ringrazio la squadra e la società per l'appoggio. Avevo chiesto di vedere in campo 11 leoni, ho visto anche grande qualità perché abbiamo vinto contro una grande squadra. Dobbiamo lavorare e continuare a migliorare. La società non ci fa mancare niente, noi abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. Non posso dire niente a questi ragazzi. Siamo stati bravi oggi, mi è piaciuta tantissimo la squadra a livello di mentalità e di gioco. Oggi abbiamo giocato con il 4-4-2, anche se Suso e Laxalt spesso hanno giocato nel ruolo di mezzala. Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo. La società si aspetta tanto dalla squadra e dal sottoscritto. Caldara? Lo perderemo per un paio di mesi, ci dispiace molto. Bonaventura ha un'infiammazione al ginocchio. Valutiamo anche le condizioni di Chalanoglu. Pazienza, guardiamo avanti e mettiamo in campo i giocatori che stanno meglio. Higuain-Cutrone? Patrick in questo momento è un giocatore difficile da tenere fuori. Parliamo della squadra, non dei singoli giocatori.