Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma, parlando anche di alcuni singoli: "Suso più accentrato? Ci ha sempre dato tanto, però è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo, perché gli avversari lo conoscono. Perché non gioca Caldara? Va tutto bene, è una scelta mia. E' mancato per tanto tempo, sta molto meglio e ha bisogno della situazione giusta per vederlo in campo".