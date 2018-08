Milan, Gattuso: "Caldara? Non posso mandare i calciatori allo sbaraglio"

Fonte: Milannews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la gara vinta contro la Roma:

Sulla Roma: "Come arrivano a voi gli spifferi, arrivano anche a noi. La Roma ha giocatori molto forti, sia tatticamente che fisicamente. Per noi non è mai facile giocare contro di loro. E' stata una partita molto difficile".

Su Biglia: "E' un giocatore fondamentale a livello tattico. Fa filtro, dà compattezza e chiude tante linee di passaggio. Ci sta che qualche volta possa sbagliare qualche partita, ma ha caratteristiche che in questa squadra hanno in pochi".

Sulle risposte dei nuovi innesti e sull'assenza di Caldara: "Fra due settimane giocheremo a Cagliari e poi comincia la tarantella di giocare ogni 3-4 giorni. Dobbiamo mettere i giocatori di farli esprimere al meglio e di non fargli fare figuracce. Come è successo con Bakayoko, che mi avete cambiato le parole. Sono arrivati giocatori importanti e l'hanno dimostrato sia Laxalt che Castillejo'".

Su quanto sia importante vincere sotto gli occhi di Gordon Singer: "Io da quando sono arrivato sento grande senso di responsabilità, perchè ho sempre tifato questo club qua e ho vissuto anni indimenticabili con il Milan. Un giorno, spero il più tardi possibile, mi vedrete su un'altra panchina. La quotidianità qua non è qualcosa di normale, ma famigliare per me. Siamo contenti di avergli dato una gioia così".

Su quanto aiuta una vittoria prima della sosta: "Non capisco i processi dopo la prima giornata, però chiaramente essendo al Milan una vittoria aiuta. A Napoli abbiamo buttato via la partita. A livello di brillantezza si vede che abbiamo lavorato molto duro per 40 giorni. Fra 15 giorni siamo di nuovo punto e a capo. Dobbiamo continuare sulla nostra strada. Se miglioriamo sull'aspetto caratteriale, abbiamo delle armi importanti".

Se la ripresa è cambiata con i cambi sulla fascia sinistra: "Mi sembra riduttivo dire che abbiamo vinto la partita per gli ultimi minuti e basta. La cosa che mi è piaciuta di più è vedere la squadra che ha espresso un grande calcio con personalità. Poi è uscita fuori la Roma, che è una squadra di qualità ed è allenata da un grande allenatore. Non abbiamo più lavorato in modo corretto con la linea. Ci siamo abbassati nel secondo tempo, però poi abbiamo avuto 4-5 palle in campo aperto sfruttate malissimo. Ho provato a cambiare la partita perchè volevo vincerla. Quando giocano insieme Castillejo e Laxalt possono spezzare la partita in 15-20 minuti. Non siamo stati tatticamente perfetti. Avevo chiesto a Calabria di andare meno e di spingere a Laxalt. Cutrone è un giocatore che, nonostante è troppo musone a volte, meriterebbe qualcosa in più. Ha veleno, come dico sempre".