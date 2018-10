Milan, Gattuso: "Caldara si allena da oltre un mese ma non ha i 90'"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Caldara: "Si sta allenando da un mese e mezzo, non ha i 90 minute nelle gambe, fino a settimana scorsa aveva dolori sul pube, e domani può mettere minutaggio nelle gambe. Domani a partita in corso o dall'inizio potrà mettere minuti nelle gambe".