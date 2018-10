Milan, Gattuso: "Caldara unico indisponibile. Higuain e Cutrone ok"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida con l'Olympiakos: "Sarà una gara molto impegnativa,l'Olympiakos è una squadra abituata a questo tipo di partite. Gioca un calcio offensivo, non sarà facile ma per noi sarà molto importante.È tornato il sole in casa Milan? Dobbiamo dimostrarlo sul campo. Anche quando non vincevamo la squadra ha sempre mostrato un buon calcio, dobbiamo continuare a credere in quello che si fa e aggiustare le cose che non vanno. Gli infortunati? Cambieremo qualcosa. Conti ha iniziato a lavorare con il gruppo, c'è da lavorare tanto, ma respirare l'aria della prima squadra è importante per lui. L'unico indisponibile è Caldara. Higuain sta bene ed ha lavorato con noi. Cutrone ha qualche problema alla caviglia ma riesce ad allenarsi. Voglio fare gli auguri a Ibrahimovic per il suo compleanno, non era facile tornare a 37 anni dopo il grave infortunio che ha avuto. Higuain può essere devastante come lo è stato Ibra. Ha meno fisicità, ma mette tanta qualità in campo. A livello caratteriale è molto più stressante allenarsi con Ibra, Zlatan mette tensione. Il Pipita invece spesso e volentieri riesce a far sorride i suoi compagni".