Milan, Gattuso: "Calhanoglu giocatore importante, ne abbiamo bisogno"

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato di Hakan Calhanoglu, uno dei migliori in quest'ultima parte di stagione: "Lui calcia spesso ma tante volte la manda fuori, però deve prendere la porta. Calhanoglu lo dobbiamo sfruttare per la balistica sui calci piazzati, sui calci d'angolo e punizioni. Abbiamo bisogno della qualità in campo, non solo del suo tiro verso la porta. E' un giocatore importante".