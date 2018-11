Milan, Gattuso: "Calhanoglu non gioca nelle migliori condizioni"

Fonte: dll'inviato a Siviglia

Il tecnico del Milan, Gennaro Ivan Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis, parla di Hakan Calhanoglu, reduce da prestazioni sottotono e gare saltate per infortunio: "Calha ha solo il problema di non giocare nelle migliori condizioni, ha un problema al collo del piede e quando calcia ha fastidio. A livello familiare ha avuto qualche problema ma gli siamo stati vicini. Sappiamo che tipo di ragazzo è e cosa ci può dare".