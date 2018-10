Milan, Gattuso: "Calhanoglu per noi è fondamentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa sul momento di Calhanoglu, non proprio brillantissimo nelle ultime uscite. "In questo momento, Hakan non deve andare in depressione. Per noi è fondamentale, deve essere più preciso. Non si deve innervosire quando sbaglia. Nel calcio l'errore ci può stare, l'importante è continuare a credere in quello che si fa. Hakan non deve perdere tempo a pensare agli errori. Deve continuare a fare quello che sa fare. Contro la Roma ha fatto una grande partita. A Reggio Emilia è stato molto importante a livello tattico".