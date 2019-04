Milan, Gattuso: "Ci divertiamo meno, io il primo responsabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Torino (2-0 il risultato finale): "Parliamo della partita, oggi siamo stati condannati dall'episodio. Oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare è un periodo che sta girando così. Bisogna assumersi le proprie responsabilità. Abbiamo fatto grandissima fatica, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il Torino è una squadra che ti fa giocare male ma abbiamo creato pericoli. Quando prendi il rigore in quel modo ingenuo si possono perdere le staffe. È un periodo in cui non sta andando bene".

Come vede la squadra? "In questo momento eravamo abituati a saper soffrire, è un momento che se analizziamo le ultime partite succede sempre un qualcosa. È una squadra che fa fatica a reagire. Non posso dire ho visto la squadra bene, il primo problema è il mio. Non posso raccontare quello che non vedo".

Cosa succede? "Ci divertiamo meno di due mesi fa e lo stiamo pagando, ma è una squadra che ci mette impegno. Pensiamo troppo, mi devo fare anche io qualche domanda. Per questo dico che non entro nella testa, voglio sempre vedere gli occhi della tigre. Io sono legato ai risultati, non solo la squadra fa figuracce. Ma le stiamo facendo fare ad una squadra storica. Il primo responsabile sono io".

Quali sono le paure della squadra? "Ci siamo trovati tante volte uno contro uno, ma Suso non veniva dentro al campo. Hai giocato a calcio, sai che quando mentalmente annusi troppa preoccupazione possono venire fuori dei periodi così. Non stiamo bene, non solo fisicamente. Oggi l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto, dopo il rigore abbiamo perso la testa. Ma ci può stare visto il periodo da cui arriviamo".

Da quali giocatori ti aspetti quel qualcosa in più? "Penso che manchi la tranquillità. In questo momento la stiamo vivendo male. Sembra che ci diamo le mazzate da soli, a volte le vai a cercare. A Parma abbiamo fatto un fallo ingenuo, oggi idem. Penso che in questo momento dobbiamo essere bravi a commettere meno errori possibili. Voglio ripartire dalla prestazione di oggi. La squadra ha fatto quello che doveva fare".

Non pensi di essere stato troppo severo con te stesso? "L'errore che facevo da giocatore mi è rimasto. È una crescita per continuare questo lavoro. Era un po' di anni che a quattro dalla fine non eravamo in questa posizione. Non siamo la squadra più d'Italia ma abbiamo una rosa che può crescere. Io ho delle responsabilità e faccio delle scelte. È un passaggio in cui devo sicuramente migliorare".

Devi lavorare sui dettagli. "A me piace parlare di come costruire o di come mettere il corpo. Ognuno ha il suo carattere e ci vuole del tempo. Su alcune cose non si può lavorare. Si può lavorare sui concetti dell'allenatore".