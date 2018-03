Milan, Gattuso: "Complimenti al Genoa, cattiveria sotto porta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa (0-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Sesta vittoria in sette partite.

"Venivamo da due mesi in cui non conoscevamo la sconfitta, c'era timore. Abbiamo sofferto gli avversari, abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo sbagliato l’approccio. Complimenti al Genoa, potevamo anche perderla. Sono stati molto bravi tecnicamente. Dobbiamo migliorare. Sotto porta non vedo quella grande cattiveria".

Il gol decisivo è arrivato da Silva.

"Silva gioca in una grande nazionale, è stato pagato tantissimo. Lui è giovane e deve abituarsi a questo tipo di campionato. Lavora sempre, gli devi dire basta. Bisogna solo assecondarlo e dargli una mano, c’è grande passione e grande voglia. Può fare ancora molto bene. Deve dimostrare il suo valore".

Hai fatto il cambio del modulo al momento giusto?

"Secondo me l’ho fatto al momento giusto. Sicuramente volevamo vincerla. Non è la prima volta, anche con l’Arsenal l’ho fatto. Oggi ci è andata bene. In questo momento bisogna sfruttare tutto, ho tre attaccanti. Quando me la sento è qualcosa che si può proporre".

Cosa è mancato contro l'Arsenal?

"Tante volte ci dimentichiamo la spinta del pubblico. Vieni spinto e inizi a mancare di rispetto agli avversari, fai qualcosa di diverso. Ti allunghi e perdi la compattezza. Loro hanno una grandissima qualità, non basta solo la tecnica. Se ci metti queste componenti escono partite come quelle di giovedì. Essere calciatore ti aiuta in alcune dinamiche, ma sono due cose totalmente diverse".