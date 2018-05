Milan, Gattuso: "Con la Juve serve gara perfetta. Cutrone si era fermato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha commentato così a Sky Sport la vittoria odierna con l'Hellas Verona: "Ho visto una squadra molto più leggera e fresca a livello mentale e fisico. Siamo più tranquilli. Coppa Italia? Chi non vorrebbe vincerla. Siamo consapevoli di dover fare una partita perfetta contro una big europea. La Juve ha qualcosa in più di noi, ma in queste gare conta la mentalità. Dobbiamo rispettare i nostri avversari e preparare bene l'incontro, poi vediamo come finisce. L'importante è essere arrivati a questo punto, ora vogliamo giocarcela. Verona? Nella mia gestione abbiamo perso punti importanti per strada. In partite come quella di oggi per esempio abbiamo spesso fatto fatica. Non avrei pensato all'inizio di arrivare a 60 punti, ma credo che ne avremmo potuti fare anche di più a posteriori. Possiamo fare delle cose positive con questo Milan. Calhanoglu? È un 10 atipico, che sa fare entrambe le fasi. Abbina qualità e quantità, è un valore aggiunto per noi. Ha tanti margini di miglioramento sia caratteriali che fisici. Cutrone? Quando non segnava, l'ho tirato su col lavoro. Per la passione che ci mette anche lui ha tanti margini di crescita. Cutrone si era fermato, pensando ai gol sbagliati e alle panchine, ma deve invece capire che il lavoro gli porta dei frutti. Ultimamente gliel'ho visto fare di nuovo".