© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso parla a MilanTv della prossima sfida contro la Lazio, una gara che dirà tanto sulle possibilità di Champions delle due squadre: "Per il periodo che stiamo vivendo, sarà una partita fondamentale, una finale. Una gara che non possiamo perdere se vogliamo andare in Champions, fare bottino pieno. Alla Coppa Italia penseremo in seguito, testa al campionato. Voglio ringraziare ogni tifoso perché è tutta la stagione che sono sempre presenti e dobbiamo trasformare lo stadio nel nostro dodicesimo uomo. Ci vuole la giusta tensione, un po' di entusiasmo e voglia. A tratti nelle ultime settimane sembrava che il campo non finisse più e fosse un peso qualsiasi cosa ci finisse contro. Il segreto è l'entusiasmo, la voglia. Dopo tanti anni siamo a giocarci la Champions, nelle ultime stagioni solitamente eravamo già fuori dai giochi. Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre tirato fuori qualcosa in più, andiamo alla ricerca di questo".".