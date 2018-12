Milan, Gattuso: "Confronto quotidiano con Leonardo e Maldini"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore rossonero Gennaro Gattuso ha così parlato a Milan TV dopo la vittoria con la SPAL: "Andare sotto con una squadra come la SPAL era difficile, si sanno difendere. Siamo stati bravi, abbiamo giocato con una testa diversa. Non è una questione fisica. Sono passati 13 mesi dal mio arrivo, il nostro problema è andare alla ricerca di migliorare quando arrivano i match ball, come contro il Torino. Abbiamo avuto tantissime occasioni e non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo alzare l’asticella sotto questo aspetto".

Sulle parole di Leonardo: "Quando vi dico le cose non racconto barzellette. Ho sempre detto che parlo spesso con loro. C’è un confronto quotidiano. A volte non ci prendiamo, ma poi usciamo sempre con qualcosa che può far migliorare la squadra. In questi anni sono cambiate tantissime cose a Milanello. Dobbiamo essere bravi a non pensare che succeda sempre così. Dobbiamo mettere qualcosa in più, non basta fare il compitino. È difficile ma dobbiamo provarci perché una squadra così gloriosa penso che un salto di qualità lo debba fare".

Sui punti nel 2018: "Li hanno fatti i miei giocatori, io li ho aiutati a mettersi in campo. Non ci dobbiamo accontentare di questo. Tante volte siamo corti ma dobbiamo anche capire il momento che viviamo. Quando parlo di negatività parlo anche di chi ci sta vicino. Oggi ho apprezzato molto il pubblico, i primi fischi a Higuain e subito dopo gli applausi. Non bisogna fare i paragoni con il passato, si vinceva tanto. La nostra vittoria è tornare in Champions League. Non ci devono essere alibi, dobbiamo lavorare tanto".

Su Bakayoko: "Bakayoko non doveva giocare, ha fatto tre punture. È da apprezzare, dopo il primo angolo che abbiamo avuto non ha più saltato perché sentiva male. Nei momenti di difficoltà, come Ancelotti insegna, è meglio pareggiare ma dare fiducia a chi attraversa un momento negativo".