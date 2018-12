© foto di PHOTOVIEWS

Presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato di Andrea Conti e Riccardo Montolivo. "Conti in campo? Si aspetta solo l'occasione giusta. E' pronto, lui aspetta solo che lo butti dentro io. Montolivo? Non capisco sempre questa domanda. Contro lui non ho nulla, faccio delle scelte e giudico chi mettere in campo. Vedo solo dei giocatori più avanti di Montolivo. Se gioca domani? Vediamo", le parole del mister rossonero.