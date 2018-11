Milan, Gattuso: "Conti ci può dare una grandissima mano"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa dell'esterno Andrea Conti, evidenziando il rientro del terzino tra i convocati: "E' fuori da 14/15 mesi, ieri è stato molto intelligente, non si è inventato nulla, è andato molto cauto. Allenarsi e giocare sono cose diverse, l'obiettivo è di dargli continuità di 4/5 partite, farlo arrivare a 90 minuti, dopo vedremo. Il fatto che vada a giocare con la Primavera è molto importante, deve levarsi le paure ma ci sta. Cambia il modo di correre, vedi i fantasmi, ti rimane in testa il dolore atroce quando ti fai male. La cicatrice ti rimane in testa non nel ginocchia. Quando crossa, quando imbuca, quando corre, è un giocatore forte, è un giocatore che dobbiamo mettere in condizione, ci può dare una grandissima mano".