Dopo il grave infortunio dei mesi scorsi, Andrea Conti è tornato a completa disposizione di Rino Gattuso, il quale tuttavia gli sta concedendo poco spazio. Il tecnico rossonero ha così parlato della situazione dell'ex Atalanta in conferenza stampa: "Sta recuperando e quando gioca fa bene. Se non scende in campo è perché la vedo così, vedo altri che mi danno affidabilità. Per noi Conti resta un giocatore importantissimo e spero di dargli minutaggio".