Milan, Gattuso: "Cutrone tarantolato. Ibra? E Paquetà dove lo mettiamo?"

© foto di PHOTOVIEWS

Rino Gattuso, dopo la vittoria in rimonta sul Parma per 2-1, si è presentato ai microfoni di DAZN, analizzando così il match: "Meriti anche al Parma, non è un caso che si trovino in quella posizione. Una squadra fastidiosa con un bravo e giovane allenatore. Si difendono molto bene, la nostra è stata una buona partita anche se nel primo tempo abbiamo esagerato con i cross facendo il loro gioco. La squadra ci ha messo cuore e tecnica, buonissima partita".

Chi ci mette sempre il cuore è Cutrone, che non sente mai la stanchezza.

"Se senti la stanchezza a 20 anni vuol dire che sei messo male. Ha la dote innata di chi ha il veleno addosso e vive per il gol. È tarantolato quando gioco, son contento per lui perché sfatiamo il tabù del fatto che non segna mai quando gioca dall'inizio. Dopo aver fatto bene col Dudelange si è ripetuto. Ha ancora grandi margini di miglioramento".

Nonostante le assenze e la stanchezza per la coppa siete riusciti a ribaltarla.

"Merito dei ragazzi, credono fortemente in quello che andiamo a proporre. Vedere Abate centrale giocare così è sorprendente, questo perché ci mette passione. Sono fortunato perché ho trovato ragazzi che mi danno sempre grande disponibilità, sono contento delle prestazioni anche di chi gioca fuori ruolo".

Ibra-Higuain-Cutrone. Un bel trio.

"E Paquetà dove lo mettiamo? Pensiamo a giocare, mi piacciono i calciatori offensivi ma ci vuole sempre equilibrio. Concentriamoci sulle sei partite prima della sosta, poi vedremo cosa succederà sul mercato".

Castillejo e Borini in campo, Laxalt pronto a entrare. Sui cambi nessuno può dire nulla (chiaro il riferimento a Salvini NdR).

"Il bello dell'Italia è questo, siamo 60 milioni di allenatori. Noi facciamo anche un lavoro che ci porta a essere giudicati ma è giusto così. Poi ci sta che l'allenatore può perdere la pazienza e si fa scappare qualche parola in più".