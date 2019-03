Milan, Gattuso difende Suso: "Finito con Calha, ora cominciate con lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, parla così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chievo del rendimento di Suso: "Non fa fatica dal punto di vista fisico. Avete finito con Calhanoglu e ora cominciate con Suso. Quello che Suso ha fatto in 48 punti a disposizone ha una media del 30% dei punti fatti. Ne ho visti pochi di giocatori che fatto bene al 100% tutto l'anno. A livello fisico sta bene, è stato fermo per 20 giorni per un infortunio però oggi non è un problema per me".