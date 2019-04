Milan, Gattuso: "Distorsione per Paquetà. Sono preoccupato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, dopo il pareggio contro l'Udinese a San Siro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv.

Sulla sfortuna: “Troppo facile dire che ci dice male. Oggi abbiamo sofferto per la prima volta fisicamente. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica quando abbiamo dato campo, sul gol non abbiamo avuto la forza di coprire. Per la prima volta, oggi abbiamo sofferto. Oggi potevamo vincere come perdere. La nostra forza che abbiamo avuto per tre o quattro mesi è mancata, c’è la sensazione che si può prendere gol. Dobbiamo stare tranquilli, sappiamo di attraversare un momento negativo e dobbiamo uscirne”.

Sul momento negativo: “Mancano otto partite, i punti a disposizione sappiamo quali sono. Dobbiamo recuperare mentalmente e fisicamente. In questo momento abbiamo perso delle certezze. A tanti piace parlare di moduli ma la differenza la fa la fisicità e la voglia. Oggi si è visto”.

Su Paquetà: “Sono preoccupato perché ho visto l’immagine e la distorsione è brutta. Si è gonfiato subito. Farà la risonanza ma aspettiamo cosa dicono i dottori. È per come mette il piede a terra, si fa la distorsione da solo. Dobbiamo recuperare anche Kessie, ieri è uscito dopo dieci minuti, oggi ci ha provato ma si è fermato. Ha fatto la risonanza e ha una piccola infiammazione. Suso sono due giorni che non si allena per la botta che ha preso sul collo del piede a Genova. Proviamo a recuperare i giocatori che hanno dei problemi”.

Sulle soluzioni: “Sappiamo che quando abbiamo troppa strada da fare diventa difficile. La squadra ci ha provato ma si vedeva che nel secondo tempo mancava la veemenza, il mordente. Aspettavamo l’episodio. Non è una questione di moduli ma di come giochiamo, di come possiamo fare male agli avversari”.

Sulla preparazione fisica: “Quando si vincono cinque partite e arrivano delle difficoltà il pallone comincia a pesare. Subentrano cose che vanno messe in preventivo. Stiamo passando un momento così, a livello fisico e tecnico. Non siamo stati precisi. Se ci mettiamo anche che fisicamente abbiamo fatto fatica, che sono tre partite che non vinciamo, possono venire fuori queste prestazioni qua”.