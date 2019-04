Milan, Gattuso: "Dobbiamo ritrovare la squadra persa dopo il derby"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Milan Gennaro Gattuso dopo la vittoria sulla Lazio: “Tutte le vittorie sono belle, la Lazio è una squadra forte e non è stato facile batterla. Abbiamo fatto fatica, ma è stata una partita giocata molto molto bene. Questo tipo di calcio non è la zona di comfort che piace a noi, ma alcune partite vanno giocate così. La squadra ha fatto quello che doveva fare, non parlerei solo di cattiveria perché la squadra anche tecnicamente mi è piaciuta tanto”.

Adesso cosa teme? “Nel calcio c’è sempre qualcosa da temere, devo temere la mia squadra, gli avversari. Dobbiamo ritrovare la squadra che abbiamo perso dopo il derby, tornare a giocare con entusiasmo, la cosa più importante è continuare a fare quello che abbiamo dimostrato con la Juventus e confermato oggi. Penso che siamo stati bravi a cambiare la partita negli ultimi 20-25 minuti”.

L’importanza di Kessie? “I rigori bisogna saperli tirare, li tira due volte a settimana. Il pallone pesa sempre, specialmente a San Siro. Bisogna avere grande personalità, Franck è un giocatore importantissimo perché dà sempre il tempo giusto per aprirci i binari. È fondamentale per noi”.