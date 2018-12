Milan, Gattuso: "Domani capiremo a che punto siamo come personalità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara contro l'Olympiacos: "L'eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions? Mi è dispiaciuto molto però ti fa capire l'importanza che ha l'Europa League. Dobbiamo concentrarci per far di tutto per riuscire a passare il turno".

Che sicurezze hai in vista della gara di domani?

"Di sicuro c'è solo una cosa, e hai capito già cos'è (sorride ndr). Son contento per come abbiamo gestito questo momento e per come stanno i ragazzi. Ci giochiamo qualcosa di importante. Bisogna veramente riuscire a fare una grande partita. Non basta sapere giocare bene a calcio in questo stadio qua. Ci sarà un ambiente che ci farà capire su che piano siamo a livello di personalità".