Milan, Gattuso: "Donnarumma in panchina? Le scelte le faccio io"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche delle critiche relative a Donnarumma: "Non sono d'accordo con chi vuole metterlo in panchina. E' in crescita ed è più affidabile dell'anno scorso, le scelte le faccio io ma non vado dietro i tifosi, vedo un ragazzo tranquillo. Ha avuto un lutto familiare l'altro ieri, è venuta a mancare la nonna, ma deve lavorare con personalità e non pensare a nulla. Gli errori ci possono stare nel calcio".