Milan, Gattuso: "Donnarumma può diventare il migliore al mondo"

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari a reti bianche contro il Napoli: "È merito dei ragazzi, c'è da esssre soddisfatti per l'interpretazione. Abbiamo difeso quando dovevamo farlo, la cosa che mi è piaciuta di più è la personalità, a partire da Donnarumma, abbiamo giocato dal basso. La gara ci deve servire per alzare l'asticella, se vogliamo diventare grandi dobbiamo fare di più in fase offensiva. Li abbiamo fatti correre per novanta minuti, c'è da essere orgogliosi. Donnarumma non deve pensare alla parata, ma a come ha interpretato il ruolo del portiere. Ha fatto una grande partita con i piedi, ha dato sicurezza al reparto, è un concetto che sbagliava spesso. La parata è qualcosa che già aveva".

"Dobbiamo continuare percorso, abbiamo tanto ragazzi giovani. Siamo partiti male, anch'io, nelle ultime gare abbiamo giocato contro Inter, Juventus e Napoli. Ancora non siamo grandi, ma queste partite danno mentalità. Possiamo fare di più, la coperta a volte è corta, ma il fatto che i ragazzi ci mettano passione è una vittoria. Arrivare in Champions è molto difficile, dobbiamo pensare all'Europa League, c'è grande bagarre dietro. Poi dovremo pensare alla finale di Coppa Italia".

"Bisogna avere colpitori di testa bravi, Koulibaly è un animale, oggi dovevamo farli correre. Per rubargli palla devi sempre farti il segno della croce. Al novantesimo Gigio voleva partire dal basso, gli ho fatto segno di buttarla su. Oggi la nostra bravura è stata averli fatti correre, quando giochi a palla bassa senti un brutto odore in panchina (ride, ndr). Il calcio è cambiato, se hai giocatori con caratteristiche precise e una base tecnica importante preferisco prendermi un rischio in più. Oggi avevo pensato di giocare con due attaccanti negli ultimi minuti, con il centrocampo a tre sono riusciti ad imbucarci quattro/cinque volte. Contro squadre con grande palleggio devi capire cosa puoi concedere e li devi rispettare, non mi sembrava il caso mettere due punte".

Chiosa finale su un primo bilancio della stagione: "Siamo al quadra che ha giocato più in Italia, abbiamo una base aerobica e fisica importante. Kessie è un giocatore che porta la croce e canta pure, a volte sbaglia, bisogna riuscire a diventare squadra e fare le cose da squadra, non chiedere sistematicamente il raddoppio a Franck. Se vuoi fare un certo tipo di calcio devi prepararti bene. Reina? Ho visto bene Donnarumma, se arriverà lo accoglieremo a braccia aperte, Gigio può diventare il portiere più forte al mondo, ma deve interpretare il ruolo in maniera moderna, ha tutte le potenzialità".