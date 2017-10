Milan, Gattuso dopo il colloquio con Mirabelli: "Parlato solo di Primavera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da MilanNews.it al termine dell'incontro vinto contro la Sampdoria, l'allenatore della Primavera rossonera Gennaro Gattuso ha ricostruito il colloquio odierno con Mirabelli, smentendo i rumors che lo vorrebbero in prima squadra: "Ci ha fatto piacere oggi vedere Han Li e Mirabelli, non sapevo nemmeno che sarebbero venuti. Con Mirabelli abbiamo parlato della partita, mi diceva che ha visto tanti ragazzi cresciuti a livello fisico, mentale, tecnico e tattico. Abbiamo parlato di questo, poi abbiamo visto un po' se il gol annullato ci fosse o no. Non vi fate nessun film, perché non abbiamo parlato di nient'altro che di Primavera"