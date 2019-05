© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ci vuole il fuoco dentro, altrimenti vai a giocare al parco". Nel post partita della gara con il Bologna, Gennaro Gattuso cerca di evitare ogni riferimento al dissidio con Bakayoko ("ne voglio parlare con il mio linguaggio, e in TV non si può"), ma nel finale dell'intervista rilasciata a Sky Sport 24 rifila una frecciata non da poco, seppur indirettamente, al francese: "Io quando sono arrivato al Milan giocavo con giocatori incredibili e conoscevo i miei limiti. Facevo accendere le luci per allenarmi di più, invece qui da un po' di tempo si sta parlando troppo di altre cose. Ci vuole il fuoco dentro".